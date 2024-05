Il grande incendio nell'azienda di colonnine elettriche Alpitronic

Lo stabilimento dell'impresa leader del settore è andato in fiamme questa mattina, ma non c'entrano le batterie. Il presidente della provincia autonoma Kompatscher: "Rogo scoppiato sul tetto, dove erano in corso dei lavori". Nessun ferito

Un grande incendio si è sviluppato questa mattina, intorno alle 9,15, nella sede dell'azienda Alpitronic a Bolzano, nei pressi dei Magazzini Generali in via di Mezzo ai Piani. Dallo stabilimento si è alzata un'immensa colonna di fumo nero, visibile da tutta la città: per questo motivo è stato chiuso, in via precauzionale, lo spazio aereo della città e la protezione civile ha consigliato a tutti i residenti di tenere chiuse le finestre. Non si hanno notizie su eventuali morti o feriti. Sul posto si sono recati subito i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme.

Bolzano, vasto incendio nella zona artigianale Piani: a fuoco l'intero stabilimento dell'Alpitronic, azienda che produce colonne di ricarica per auto elettriche. Chiuso lo spazio aereo nella città, evacuata una scuola superiore nelle vicinanze — ANSA @ultimoranet pic.twitter.com/jIxUYjZtzN — Ultimora.net (@ultimoranet) May 8, 2024

Il rogo si è sviluppato in una zona dello stabilimento dove erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Il presidente della provincia autonoma di Bolzano Arno Kompatscher ha spiegato che la situazione è "sotto controllo", aggiungendo: "Meno male non ci sono feriti. Invitiamo a chiudere le finestre. Possiamo già dire che non sono interessate le parti dove si trovano le batterie, la situazione riguarda il tetto dove erano in corso dei lavori". L'impresa, presente sul territorio da molti anni, è uno dei leader mondiali delle colonnine di ricarica per auto elettriche.

#INFOINTERVENTO: 08.05.24 - vasto incendio in via di Mezzo ai Piani di Bolzano. Tutte le forze impiegate nello spegnimento lavorano per avere sotto controllo la situazione. pic.twitter.com/Bj43yRei3u — LFV Südtirol UVF Alto Adige (@LFVSuedtirol) May 8, 2024

Alpitronic è stata fondata nel 2009 da quattro ingegneri elettronici, Andreas Oberrauch, Alessandro Ciceri, Sigrid Zanon e Philipp Senoner. Era una startup. Dopo un anno dall'apertura ha depositato il primo brevetto per la creazione di un "inverter a commutazione risonante", che ha permesso loro di far partire, nello stesso anno, un primo progetto di collaborazione con Bmw. Nel 2015 spostano la sede nel luogo dov'è scoppiato oggi l'incendio, espandendo lo stabilimento e ampliandolo con diversi laboratori di ricerca. Due anni dopo hanno presentato il progetto "Hypercharger", una colonnina elettrica di ricarica veloce che ha consentito alla start up di diventare un'azienda leader del settore. Il successo è stato talmente grande che proprio l'anno scorso l'azienda ha aperto tre nuove sedi: una a Monaco di Baviera, una a Bologna e una a Bergamo. Sempre lo scorso anno, Alpitronic ha inaugurato nuove filiali anche negli Stati Uniti.