Le auto elettriche che non vanno per il freddo e altre sorprese, buffe o sgradevoli, della tecnologia

Il cimitero delle Tesla in atmosfera molto fredda è un avviso di burrasca anche per noi ottimisti e razionali che immaginiamo l’evoluzione tecnologica come una foresta di simboli e possibilità senza timore di sorprese sgradevoli

La notizia dice che abbiamo costruito un modello elettrico di automobile per combattere il riscaldamento ma a meno diciotto gradi succede che non possiamo più ricaricare le sue batterie. “Qui è pieno di cadaveri di robot”, è stato un commento fatto a Chicago, dove il fenomeno paradossale del collasso del motore a batteria si è verificato su scala maggiore. Le tecnologie sorprendono. Passano l’esame a pieni voti, servono a scopi formidabili, automatizzano o comunque modificano il comportamento delle macchine, influiscono in modo clamoroso sulla vita comune, incidono sulla memoria umana integrandola e svuotandola, che non è poca cosa, stabiliscono catene di dipendenza, promuovono ceti comunicazionali, chiamiamoli così, di cui sfugge il senso e non si capisce il preciso significato, modificano il modo di pensare il mondo, cambiano tutti i parametri dell’economia ma riservano sorprese anche buffe, elementari.