Ecco come l'Intelligenza artificiale vuole farci passare la "gobba da smartphone"

Taipei. Se il 2023 è stato l’anno in cui ci siamo accorti delle AI perché parlavano letteralmente la nostra lingua, nel 2024 sembra che dalle parole passeranno ai fatti. La tecnologia che ha abilitato strumenti quali ChatGPT è quella dei Large Language Models (modelli linguistici di grandi dimensioni), ma il trend che pare emergere dalla Silicon Valley è quello di una evoluzione verso i Large Action Models (Lam), ovvero modelli in grado non solo di comprenderci e di farsi comprendere, ma di compiere azioni per conto nostro.

