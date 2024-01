La rincorsa italiana sull'intelligenza artificiale. Parla Alessio Butti

"Vogliamo creare sinergie nel campo dell’intelligenza artificiale, stimolando la competizione tra imprese”. Il sottosegretario all’Innovazione spiega i piani del governo per rilanciare la strategia dell'Italia in vista del G7

L’intelligenza artificiale è in cima all’agenda della presidenza italiana del G7. Lo ha ripetuto in diverse occasioni anche la premier Giorgia Meloni, senza nascondere i timori sugli impatti che lo sviluppo di questa tecnologia può avere, soprattutto sul mercato del lavoro. “Il presidente ha espresso una preoccupazione condivisa anche da larga parte degli italiani e della comunità scientifica”, dice al Foglio Alessio Butti, sottosegretario di Palazzo Chigi con delega all’Innovazione. È Butti che ha scelto e nominato i membri del comitato di esperti incaricato di definire la strategia nazionale per l’IA che orienterà l’Italia nel dibattito al vertice di giugno.