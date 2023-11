Italia, Francia e Germania, i tre moschettieri del tech europeo

Da qualche mese c’è un lavorio sempre più importante e inedito che riguarda i settori strategici e una piattaforma trilaterale che è la vera locomotiva d’Europa. Italia, Francia e Germania stanno lavorando sempre più a stretto contatto per questioni che riguardano l’Unione europea del futuro, nel vero senso della parola: materie critiche, energie rinnovabili, spazio, e naturalmente intelligenza artificiale. L’altro ieri Reuters ha pubblicato un’esclusiva – che proprio esclusiva non era – sull’accordo tra Roma, Parigi e Berlino per la regolamentazione dell’intelligenza artificiale che dovrebbe gettare le basi per una negoziazione in sede europea. Il documento informale chiede una “autoregolamentazione obbligatoria attraverso codici di condotta” in modo da fornire tutte le informazioni sulle schede modello con responsabilità in capo agli sviluppatori, per regolare non tanto l’intelligenza artificiale in quanto tale ma le sue applicazioni operative. Il documento è il risultato di un vertice che si è tenuto a Roma il 30 ottobre scorso tra il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck e l’omologo francese Bruno Le Maire.

