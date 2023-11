Così l'Italia si prepara a usare l'IA. Parla il presidente del comitato del governo

“L’Italia non può pensare di rinunciare all’intelligenza artificiale”, dice Gianluigi Greco, professore di informatica presso l’università della Calabria e presidente dell’Associazione italiana per l’intelligenza artificiale. Sarà lui a presiedere il comitato di tecnici che si insedia quest’oggi con il compito di definire una strategia nazionale sull’intelligenza artificiale, tema centrale del G7 a guida italiana che si terrà il prossimo anno. Il gruppo di esperti, nominati dal sottosegretario con delega all’innovazione Alessio Butti, dovrà redigere un documento strategico da presentare a palazzo Chigi entro la fine di gennaio 2024. “Il nostro obiettivo – spiega al Foglio Greco – è provarci a testa bassa, lavorare duramente tutti i giorni perché sappiamo che è una corsa contro il tempo”. E in effetti due mesi sono pochi per pensare a come comporre un piano che conferisca al nostro paese un ruolo da protagonista al fianco delle nazioni guida nel settore – Stati Uniti, Cina e Regno Unito in primis – ma il professore assicura che “da parte nostra c'è tutta la convinzione di poterci riuscire”. D’altronde, osserva “non partiamo da zero: abbiamo le esperienze maturate nel 2018 dall’Agenzia per l’Italia digitale, la strategia definita dal Mise nel 2020 e l’aggiornamento poi del 2021”.

