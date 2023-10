Sunak vuole fare del Regno Unito il paese leader nella sicurezza dell'intelligenza artificiale

In un discorso tenuto giovedì mattina sulle opportunità e i rischi dell’intelligenza artificiale, il primo ministro inglese Rishi Sunak ha avvertito dei potenziali pericoli che si celano dietro la nuova tecnologia, tra cui frodi, attacchi informatici, costruzione di armi biologiche e abusi sessuali su minori. Allo stesso tempo si è detto ottimista sulle potenzialità dell’IA per il futuro dell’umanità, aggiungendo che non si tratta di rischi “per i quali la gente debba perdere il sonno in questo momento”. Proprio perché “crediamo nell’innovazione”, ha dichiarato il premier, “il Regno Unito non si affretterà a regolamentare l’intelligenza artificiale”, facendo notare come risulterebbe “difficile regolare qualcosa che non comprendiamo ancora del tutto”. Da qui il rifiuto del governo britannico di aderire alla moratoria di sei mesi sull’addestramento delle IA, richiesta in una lettera aperta pubblicata dalla no profit Future of Life Institute e supportata da oltre mille firme, tra cui quelle del fondatore stesso di OpenAI Elon Musk e dei co-fondatori di Apple, Skype, Pinterest.

