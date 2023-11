Civiltà di Meloni. L'officina artificiale della premier e il meccanico Violante

Musk ha stracciato D’Annunzio. La civiltà di Meloni è oggi la Civiltà delle macchine. La partecipazione della premier all’AI Safety summit di Londra racconta l’ultimo spericolato amore della destra. Sta emergendo una “destra in Tesla” che parla d’intelligenza artificiale, algoretica, metaverso e che la sera sul comodino sfoglia una rivista e un libro. La rivista è Civiltà della Macchine, e la edita la Fondazione Leonardo, presieduta da Luciano Violante, mentre il libro è Il mondo in sintesi di Cosimo Accoto. Esiste un lab, direbbe Meloni, una fondazione che si candida a diventare quello che il Mulino, a Bologna, è stato per Prodi. La sede è a Via del Plebiscito 6, Palazzo Grazioli. Era la casa di Berlusconi. Qui, la sera, si sfasciavano i governi.

