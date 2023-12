Intelligenza artificiale, l'Europa regolamenta. Ma a che costo?

Ci sono volute 36 ore di negoziati prima che l’Unione europea, venerdì scorso, trovasse finalmente un accordo sull’AI Act, il regolamento sull’intelligenza artificiale. Dopo un lungo braccio di ferro in cui né il Parlamento, orientato verso un approccio normativo rigido, né il Consiglio, determinato a ottenere regole più flessibili, sembravano disposti a cedere, le istituzioni europee sono riuscite a raggiungere un’intesa. Bene, ma a che costo? Domanda che si è posta anche Cecilia Bonefeld-Dahl, direttrice generale di Digital Europe, la principale associazione di categoria che rappresenta le industrie di trasformazione digitale in Europa. “I nuovi requisiti richiederanno molte risorse per il rispetto da parte delle aziende, risorse che verranno spese per avvocati invece di assumere ingegneri di intelligenza artificiale”, ha dichiarato in un comunicato.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE