OpenAI to meraviglia! È la forza del capitalismo, bellezza

Google, Microsoft, ChatGPT. In sintesi: OpenAI to meraviglia! La storia che vi stiamo per raccontare probabilmente la conoscerete già ed è la storia di un romanzo di formazione che avrete letto qualche giorno fa. Al centro di questo romanzo c’è OpenAI, l’azienda che gestisce il sistema di intelligenza artificiale ChatGPT. Il 17 novembre Ilya Sutskever, uno dei cofondatori di OpenAI, comunica a Sam Altman, ceo di OpenAI, il licenziamento dalla società. Il consiglio di amministrazione, gli dice, non ha più fiducia nei suoi confronti perché Altman, con alcune sue iniziative poco trasparenti, ha minato le capacità del consiglio di svolgere il suo ruolo. Le opacità contestate ad Altman riguardano un meccanismo non apprezzato dal cda di OpenAI. Nel 2018, Altman creò una società con cui affiancò OpenAI. Per quella società ottenne un finanziamento importante di Microsoft. Prima un miliardo di dollari e poi, nel corso del tempo, altri dodici miliardi. Obiettivo: sviluppare infrastrutture informatiche utili a far funzionare in modo avanzato ed efficace e semplice l’intelligenza artificiale. In una parola: ChatGPT.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE