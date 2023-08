Scambiare l'innovazione con il marchettificio. L'errore passatista del governo

Gli extraprofitti? Li combattiamo. Le grandi multinazionali? Le contrastiamo. Lo Spid? Non lo vogliamo. Uber? La detestiamo. I vaccini? Non ne parliamo. La carne sintetica? Non la produciamo. Amazon? La osteggiamo. La farmaceutica? La snobbiamo. Il Pos? Lo detestiamo. Ryanair? La allontaniamo. L’innovazione? Ce ne freghiamo. Le notizie degli ultimi giorni – complice un masochistico Consiglio dei ministri con cui lunedì scorso il governo, in perfetta continuità con le dichiarazioni di qualche giorno prima del ministro dello Sviluppo Adolfo Urso, detto Urss, che aveva promesso di combattere con tutte le sue forze le multinazionali, ha scelto, dopo aver fatto l’ennesimo regalo ai tassisti, di dichiarare guerra agli extraprofitti delle banche affossando per un giorno la Borsa italiana – hanno messo di fronte agli occhi degli osservatori internazionali una domanda complicata da maneggiare e che brutalmente potremmo sintetizzare così: ma sull’innovazione, l’Italia, l’Italia della destra, ha o non ha qualcosa da dire? La risposta a questa domanda potrebbe essere articolata, lunga, profonda, ma potrebbe essere anche molto sintetica, riassumibile in una parola di due lettere: no. Nei primi dieci mesi di governo, la destra italiana ha cercato in tutti i modi di mostrare un profilo rassicurante, sui grandi temi, e ha tentato di mostrarsi non pericolosa su tutta una serie di dossier delicati. Dall’Europa all’atlantismo. Dall’antifascismo all’Ucraina. Dal debito pubblico alle politiche pro crescita. Se c’è un fronte però su cui la destra è riuscita a mettere in luce il suo volto peggiore, il più pericoloso, il più deprimente, il più nostalgico, quel fronte ha certamente coinciso con il mondo dell’innovazione. La destra meloniana ha scelto di considerare il mondo dell’innovazione più come un motore di marchette che come un motore di sviluppo. E il suo governo, finora, ha mostrato in ogni occasione utile il suo volto luddista. Ha eliminato il ministero dell’Innovazione, pur essendo l’innovazione al centro del Pnrr.

