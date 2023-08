Il governo tassa gli extraprofitti delle banche per tagliare le tasse. Crollano i titoli bancari a Piazza Affari

Matteo Salvini annuncia un aliquota al 40 per cento per gli istituti di credito. La misura annunciata in conferenze stampa, ma senza la presenza del ministro dell’Economia. Il vicepremier Tajani al Corriere: "Così ripariamo agli errori della Bce sui tassi"

Arriva a sorpresa in Consiglio dei ministri una nuova tassa sugli extraprofitti, questa volta della banche. Lo ha annunciato in conferenza stampa il vicepremier Matteo Salvini, spiegando che l'aliquota sarà al 40 per cento. Tutti gli introiti saranno destinati a due voci: aiuto ai mutui prima casa e taglio delle tasse. La nuova misura è stata annunciata senza la presenza del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

"L'innalzamento dei tassi della Bce - ha detto Salvini - ha portato ad un innalzamento del costo del denaro per famiglie e imprese. Non c'è stato un altrettanto solerte, veloce e importante aumento per i consumatori. Quindi in questo gap si verrà a contare un 40 per cento di prelievo dagli extraprofitti multimiliardari delle banche. Non entriamo nel merito delle cifre, ma basta guardare gli utili del primo semestre 2023 delle banche per capire che non stiamo parlando di qualche manciata di milioni, ma si può ipotizzare di alcuni miliardi".

La tassa sugli extraprofitti bancari varrà sui bilanci 2022 e 2023. Il prelievo del 40 per cento scatterà se il margine di interesse registrato nel 2022 "eccede per almeno il 3%" il valore dell'esercizio 2021. Percentuale che sale al 6 per cento confrontando il 2023 col 2022.

Apertura negativa per Piazza Affari questa mattina. La mossa del governo Meloni ha generato un calo generalizzato dei titoli bancari: Bper ha perso l'11% per cento, Banco Bpm il 9, Intesa Sanpaolo il 7,2, Unicredit il 5,9, Mps il 6,4, Finco il 5,49, Mediolanum il 4,9, Mediobanca il 3,37 e Banca Generali ha segnato un caldo del 2,84 per cento.

"Da mesi diciamo che la Bce sbaglia ad alzare i tassi di interesse e questa è l'inevitabile conseguenza", spiega al Corriere della Sera il vice presidente del Consiglio Antonio Tajani. "Non è una misura contro di loro, ma un provvedimento a protezione delle famiglie e di tutti quei soggetti che si sono trovati in difficoltà per il pagamento dei mutui", aggiunge prima di ricordare che "la misura dura soltanto un anno e in ogni caso potrà essere approfondita in Parlamento".