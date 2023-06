Di fronte a Musk, Meloni avrà capito che il suo governo sul digitale è un disastro?

Arriva Elon, e Giorgia non ha niente da mettersi. Non si dice di scroccare un passaggio orbitale su SpaceX, e nemmeno di voler riservare un posticino per spedire qualcuno su Marte (avrei una lista personale da suggerire, just in case…). Non abbiamo uno straccio di strategia tecnologica pubblica, neanche un rimasuglio di idee bislacche sul software, una to-do-list scritta a mano con qualche progettino di IA, due conti per attrarre investimenti high-tech buttati giù back-of-the-envelope. Macché. Niente. La probabile lista della spesa di Musk invece, non è ancora pubblica al momento di andare in stampa, ma è facilmente intuibile: automobili elettriche, energia verde (da produrre, da immagazzinare e da distribuire), satelliti e vettori spaziali. E poi, neanche tanto nascostamente, una sponda politica per rintuzzare la guerra regolatoria della Commissione europea sulle regole per le piattaforme digitali. Nella più cinica delle ipotesi, Musk può avere in mente di usare l’Italia come fornaio di riserva: qualcuno che sappia cucinare almeno una michetta alla mortadella tecnologica, nel caso in cui la sofisticata baguette che sta cercando di ottenere da Macron abbia un prezzo – economico e politico – troppo elevato. Già, perché invece i cugini francesi un’agenda tecnologica per ingaggiare Musk l’hanno ben chiara in testa, e l’hanno anche squadernata in pubblico, non senza l’immancabile grandeur.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE