A Parigi Musk incontra Macron e discutono di molti progetti per rilanciare la Francia

Parigi. “Macron ha intrapreso un’azione difficile, ma giusta. L’età di pensionamento a 62 anni è stata fissata quando l’aspettativa di vita era più bassa. E’ impossibile che un piccolo numero di lavoratori riesca a sostenere un numero massiccio di pensionati”, scrisse Elon Musk a gennaio, rispondendo a un utente francese che aveva postato un video delle manifestazioni di piazza contro la riforma delle pensioni di Emmanuel Macron. Due mesi dopo, in piena mobilitazione, Musk cinguettò nuovamente in difesa del presidente della Repubblica francese, affermando che “l’età di pensionamento è troppo bassa” in Francia, e che alzarla da 62 a 64 anni “è una questione legittima”. L’intervento del ceo di Tesla, SpaceX e Twitter nel dibattito pubblico francese fece rivoltare l’estrema sinistra di Jean-Luc Mélenchon: “Una riforma sostenuta da un miliardario è sempre una riforma sbagliata e inutile”, commentò Antoine Léaument, deputato mélenchonista, “se volevate un’altra conferma sul fatto che questa è una riforma di classe eccola qui”, aggiunse l’eurodeputata della gauche giacobina Manon Aubry. Ma Macron è andato avanti per la sua strada: la riforma è passata, le proteste si sono sgonfiate, la Francia è il primo paese europeo per investimenti stranieri per il quarto anno consecutivo e ieri, all’Eliseo, con un convoglio di Tesla, è arrivato Elon Musk.

