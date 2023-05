Chi stringe d'assedio Macron

Quando nel 2017 entrò nell’arena, o meglio si mise “En marche”, lo chiamarono “il cocco dei media e dei poteri forti”. La luna di miele è finita da tempo con il popolo e con l’élite, ma uno schiaffo così sonoro Emmanuel Macron non se lo aspettava. Ha tenuto duro e ha fatto approvare la riformina delle pensioni (appena due anni in più per un paese invecchiato e con un debito pubblico vicino al 120 per cento) ricorrendo a un escamotage del tutto lecito, ma inusuale, che assomiglia al voto di fiducia iper-sfruttato in Italia. Poi ha invitato al dialogo sociale. Senonché il Medef, il sindacato degli imprenditori, invece di ringraziarlo gli ha risposto picche. “Siamo pronti a negoziare, ma non in cento giorni come ha proposto il governo. C’è bisogno di tempo”, ha replicato con un tweet il presidente Geoffroy Roux de Bézieux, ex marine delle forze speciali combattente in Africa e Libano, diventato industriale nel vasto campo dei telefonini. I patron sono sempre loro, con buona pace di Monsieur le Président? ll calendario delle promesse macroniane è fitto: la riforma dei licei professionali deve essere chiusa entro l’estate, il “patto dalla vita al lavoro” entro fine anno per integrare la legge sulle pensioni, insomma c’è molto da fare se si ha voglia, e il governo promette di intervenire in mancanza di un’intesa tra le parti sociali. Le organizzazioni sindacali sono sul piede di guerra, il Medef si sta dividendo sulla scelta del nuovo presidente e non è in grado di prendere decisioni impegnative. In ogni caso, non è potente come l’italiana Confindustria, non ha strutture territoriali, non possiede giornali né altri media, tutela interessi spiccioli, non fa politica in modo diretto. Tuttavia Macron non si deve guardare solo dall’estremismo gauchiste e da Marine Le Pen; la morsa del dissenso interno si stringe insieme a quella della collera. Tutti si stanno riposizionando, come e attorno a chi non è chiaro, ma che stia avvenendo dal vertice alla base, questo è ormai certo. Per la verità, Macron non ha mai unito il capitale, semmai lo ha diviso tra un’ala riformatrice e uno zoccolo duro conservatore che, orfano della destra repubblicana, è in cerca d’autore oscillando tra chi vuol cavalcare la ribellione e chi punta alla “normalizzazione” dell’estrema destra, qualcosa di molto simile a quel che sta accadendo in Italia. Forse per questo riaffiorano i fremiti che si ripetono a fasi alterne almeno dal 1870 quando la Francia che tanto aveva fatto per l’unità d’Italia si sentì tradita dai “cugini” savoiardi che assaltarono Roma e travolsero gli zuavi papalini. La storia torna sempre a chiedere il conto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE