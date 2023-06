Elon Musk incontra Tajani a Palazzo Chigi. Nel pomeriggio colloquio con Meloni

Elon Musk a Palazzo Chigi. La visita, non annunciata, si è tenuta nella tarda mattinata e proseguirà nel pomeriggio.

Secondo quanto risulta, il ceo di Tesla, SpaceX e Twitter ha incontrato il ministro degli Esteri Antonio Tajani per un colloquio durato circa un'ora. Poco dopo le 13 Musk ha lasciato il palazzo a bordo di una Tesla bianca.

Nel pomeriggio è previsto un incontro con la premier Giorgia Meloni. Al centro dei colloqui ci sono possibili investimenti in Italia.

Domani, per la seconda volta in poco più di un mese, Musk sarà di nuovo in Francia da Emmanuel Macron. "Parleremo di intelligenza artificiale", ha detto Macron questa mattina alla stampa francese. "Poi gli parlerò anche di auto e batterie, per promuovere l'attrattiva francese ed europea". Alla domanda specifica se sperava di assicurarsi una gigafactory Tesla, Macron ha dichiarato: "Spetta alla società esaminare questi diversi problemi in Europa. Comunque cercheremo di vendere la Francia" come paese per gli investimenti.

