La Cina introduce nuove regole ma non riesce stare al passo con l'IA generativa

L’obiettivo della Cina di diventare “leader globale” nel campo dell’intelligenza artificiale nel 2030 è stato stato fissato da Pechino già nel 2017, ma le sfide più difficili per il raggiungimento si sono presentate lo scorso anno, con l’arrivo di ChatGPT e i modelli generativi occidentali. Ormai da mesi le autorità della Cyberspace administration of China, l’ente regolatore cinese di Internet, presentano e approvano nuove norme e linee guida per regolamentare il settore tecnologico. Dopo che le piattaforme di social media come Douyin, la versione cinese di TikTok, e la piattaforma di streaming video Bilibili hanno iniziato a richiedere la dicitura “generato dall’intelligenza artificiale” sotto i video per distinguerli dai contenuti “originali”, questa settimana un tribunale cinese ha deciso di riconoscere il copyright per alcune immagini generate dall’IA. La decisione, che inquadra un contenuto IA come “un’opera artistica” basata sull’“originalità” e sull’input intellettuale del suo creator umano, ha riaperto la discussione – non solo in Cina – se tutti i contenuti generati dall’intelligenza artificiale debbano essere protetti da leggi sul copyright.

