Ernie, il ChatGpt cinese che alle domande scomode risponde: “Fammi un'altra domanda”

Roma. Giovedì, poche ore dopo il lancio ufficiale di Ernie Bot, il primo chatbot cinese in risposta a ChatGpt, l’app è salita in cima alle classifiche delle app di Pechino, ha registrato oltre un milione di utenti e le azioni di Baidu, il motore di ricerca che ha sviluppato il prodotto, sono salite del 3,3 per cento. Ieri sul social Weibo si è diffuso l’hashtag “Wenxin Yiyan (il nome originale dell’app in lingua cinese) nel suo primo giorno ha risposto a più di 33 milioni di domande”. Eppure Ernie Bot era partito come un fallimento: il giorno della sua presentazione a marzo, con una demo preregistrata senza pubblico, aveva deluso le aspettative di milioni di persone sintonizzate online all’evento, facendo crollare le azioni di Baidu fino al 10 per cento. Il popolare account specializzato in notizie tecnologiche “Il signor Fei parla di IT” scrisse il 10 marzo su WeChat: “Ernie sarà un idiota”. I partner commerciali dell’azienda e gli utenti cinesi selezionati dopo una lunga lista di attesa che hanno avuto modo di “sperimentare” l’app dalla presentazione da marzo a oggi avevano già fatto notare alcune criticità di Ernie, il fatto che attingesse a modelli linguistici stranieri e quindi impreciso a rispondere alle domande cinesi, decisamente “mediocre” rispetto a ChatGpt. Se Pechino da una parte era impaziente di lanciare i propri progetti alternativi di intelligenza artificiale per competere con Washington, dall’altra doveva affrontare numerose problematiche, tra cui il Great Firewall, la grande muraglia di censura tecnologica in Cina, e quindi la preoccupazione che i modelli potessero essere utilizzati per generare informazioni politicamente sensibili.

