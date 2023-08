Con le “app rosse” Xi Jinping rende il socialismo cinese 2.0

Roma. Tra i libri di testo per le scuole superiori cinesi si è aggiunta una nuova pubblicazione sul pensiero di Xi Jinping. Il manuale è stato presentato ieri sulla prima pagina del Renmin ribao, il Quotidiano del popolo di Pechino, è “il primo materiale didattico unificato che elabora in modo completo e sistematico il pensiero di Xi Jinping sul socialismo con caratteristiche cinesi per una nuova èra”, scrive Xinhua, e nella compilazione avrebbero collaborato “insegnanti giovani e di mezza età” per assicurarsi che i contenuti “fossero in linea con le caratteristiche cognitive e le abitudini di apprendimento degli studenti più giovani”. Da anni il leader cinese istruisce il popolo agli slogan e ai princìpi del “socialismo con caratteristiche cinesi” attraverso le proprie opere: negli scaffali e nelle vetrine delle librerie cinesi non è raro che i primi posti siano in qualsiasi stagione dell’anno occupati dai manuali di Xi, così come non è raro ritrovarsi a leggere i motti patriottici sui muri per strada. Ma per rafforzare il culto della personalità tra i più giovani, già da tempo Xi Jinping veicola il proprio pensiero tramite mezzi più “tecnologici”: le app.

