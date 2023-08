Il reset con la Cina voluto da Biden dà i suoi frutti. Il Gop lo critica

“Uninvestable”, non investibile: è una parola che circola da tempo quando si parla di Repubblica popolare cinese, ma adesso è arrivata ai massimi livelli dell’Amministrazione americana. Si conclude oggi la visita di quattro giorni della segretaria al Commercio statunitense, Gina Raimondo, a Pechino, ed è stata proprio lei, parlando con i giornalisti, a dire che “sempre più spesso sento dire dalle imprese che la Cina non è investibile perché è diventata troppo rischiosa”. Non c’è soltanto il rallentamento dell’economia cinese, il collasso del settore immobiliare, ma per gli investitori americani il rischio riguarda la certezza del diritto, le detenzioni arbitrarie, la legge sullo spionaggio dalle applicazioni sempre più ampie e poi regole sulla privacy, sul diritto d’autore e sui brevetti a dir poco fumose. Quella di Raimondo è la terza missione di un alto funzionario dell’Amministrazione di Joe Biden in Cina, e segue la visita del segretario di stato Antony Blinken e quella, qualche settimana fa, della segretaria al Tesoro Janet Yellen. Come i suoi predecessori, Raimondo ha incontrato diversi funzionari della leadership cinese – dal premier Li Qiang al ministro del Commercio Wang Wentao, dal capo delle politiche economiche He Lifeng al ministro della cultura e del turismo Hu Heping – e a tutti ha ripetuto le rassicurazioni fatte in precedenza anche da Blinken e Yellen alla Cina: non vogliamo il decoupling, vogliamo le regole.

