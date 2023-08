La Cina fa la guerra della frutta a Taiwan, e c'è poco da ridere

La Repubblica popolare cinese ha deciso ieri di sospendere a tempo indeterminato l’importazione di mango da Taiwan per ragioni sanitarie. E’ l’ennesimo tassello posto da Pechino nell’ambito di un accerchiamento economico, diplomatico e militare contro l’isola che la Cina rivendica come proprio territorio anche se il Partito comunista cinese non l’ha mai governata. Il mango invenduto potrebbe fare meno paura delle incursioni aeree e navali cinesi che negli ultimi mesi si sono intensificate, ma a Taipei e tra i suoi alleati la decisione di Pechino è considerata altrettanto provocatoria. Perché agisce direttamente sulla collettività, sui piccoli produttori e distributori, e così funziona da deterrente in vista delle elezioni presidenziali che si terranno a Taiwan nel gennaio del 2024. Del resto non serve essere per forza pronti alla guerra d’invasione su larga scala: se la Cina è abbastanza forte da piegare l’economia taiwanese, chi vorrebbe un candidato ostile a Pechino? Ieri Zhu Fenglian, portavoce dell’ufficio per gli Affari di Taiwan del Consiglio di stato cinese, ha detto che la decisione dell’Amministrazione generale delle dogane di sospendere le importazioni di mango da Taiwan verso la terraferma ha solide basi scientifiche: gli importatori hanno individuato un parassita nocivo Planococcus minor nei manghi taiwanesi che potrebbe rappresentare una minaccia per la produzione cinese. Eppure tutti sanno che la questione è ben più politica, ed è progressiva. Nel 2021 per le stesse ragioni “scientifiche” la Cina aveva vietato l’importazione di ananas taiwanesi – era stato un caso diplomatico internazionale, perché la presidente taiwanese Tsai Ing-wen in risposta al boicottaggio cinese aveva fatto un appello ai cittadini a consumare più ananas locali e ai paesi partner a intensificare le loro importazioni: era stato un successo politico, perché i produttori taiwanesi avevano raddoppiato le vendite di quelle che erano state ribattezzate le “ananas della libertà”.

