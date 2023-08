La campagna elettorale taiwanese ci riguarda da vicino. Chi sono i candidati

Nonostante l'assenza di dialogo politico con la Repubblica popolare cinese, i media stanno descrivendo la competizione presidenziale nell’isola di Taiwan solo tramite il “fattore Cina” e dividendo il dibattito in pro Pechino e pro-indipendenza

Taiwan è diventata un elemento centrale per gli equilibri globali, l’isola è oggi il terreno di scontro aperto nella contesa egemonica tra Washington e Pechino. La questione taiwanese rappresenta la soglia critica della contesa strategica, ossia l’elemento che potrebbe generare una instabilità regionale e globale. Spesso Taiwan viene descritta esclusivamente all’interno della dicotomia Washington-Pechino, dimenticando invece che è una nazione abitata da 23 milioni di persone, in cui le istituzioni hanno il totale controllo del territorio e dei confini nazionali. I taiwanesi hanno mostrato di avere le idee chiare rispetto al futuro del proprio paese: ogni percorso di cooperazione politica e istituzionale con la Repubblica popolare cinese viene immancabilmente escluso dai programmi dei diversi partiti politici mentre nessun attore della società civile dell’isola sostiene la necessità di rafforzare i legami con Pechino. Soprattutto Taiwan è una democrazia, nelle classifiche che registrano gli indici delle società civili occupa stabilmente la prima posizione tra i paesi asiatici, e i destini dell’isola – e degli equilibri geostrategici globali – è saldamente in mano agli elettori taiwanesi.