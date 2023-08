L'esercito cinese mostra i muscoli contro Taiwan con un video neomelodico

Il titolo del videoclip musicale è "Esplorare lo Stretto" e sotto le note di una canzone propagandistica si vedono alcuni soldati cinesi prepararsi a una guerra contro l'isola

Oggi il Comando orientale dell'Esercito popolare di liberazione (Epl) ha pubblicato un video su Weibo, il social media cinese, dal titolo Yue Haixia, "Esplorare lo Stretto". Il riferimento è all'isola indipendente di Taiwan e infatti si vedono alcuni soldati che si preparano per una guerra contro Taipei, che Pechino rivendica come proprio territorio: sotto le note di una canzone neomelodica soldati e ufficiali del Comando orientale fanno esercizi fisici in spiaggia, sorvolano il cielo e il mare dello Stretto "pronti a combattere in qualsiasi momento". Il Comando orientale è uno dei cinque comandi dell'Epl, ha sede a Nanchino e le aree che copre sono la Cina orientale, il Mar cinese orientale e, appunto, lo Stretto di Taiwan.

The PLA Eastern Theater Command released a music video titled "Reviewing the Straits"on Thursday, displaying its combat readiness:

-Amphibious landing

-Urban warfare

-Expelling US forces pic.twitter.com/brEgnzT1oc — Global Times (@globaltimesnews) August 17, 2023

Il target della propaganda di Pechino con questo tipo di linguaggio sono i giovani, accendere il loro fervore nazionalista, lo stesso esercito cinese sottolinea come il video mostri "i sentimenti giovanili e le appassionate responsabilità degli ufficiali e dei soldati in prima linea nell'addestramento e nella preparazione alla guerra", e la canzone sul social ha riscosso successo. Molti utenti commentano il fatto che la canzone sia "piacevole da ascoltare" e scrivono: "Non va esplorato, ma va attraversato, lo Stretto". Il Global Times, tabloid statale in lingua inglese, ha rilanciato il video riassumendo la strategia di combattimento dell'esercito cinese in tre punti: sbarco anfibio, guerra urbana, espulsione delle forze statunitensi.