La Via dei microchip di Taiwan e la vittoria tedesca in Europa

La Via della seta cinese ha un competitor sempre più forte e necessario: la via dei microchip di Taiwan. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc), una delle più grandi compagnie di produzione di microchip al mondo, asset strategico del governo di Taipei, ha annunciato ufficialmente l’altro ieri la destinazione del suo primo investimento in Europa: non sarà l’Italia, come a lungo sperato dall’esecutivo di Roma, e nemmeno la Francia. Come previsto, sarà la città tedesca di Dresda a ospitare la fabbrica da 10,2 miliardi di euro che produrrà semiconduttori e microchip principalmente per il mercato dell’Unione europea, che ne ha incredibile bisogno. L’operatività dell’industria è prevista per il 2027, e impiegherà circa duemila persone. La Tsmc, fondata a Taiwan nel 1987 dall’influente imprenditore ormai novantaduenne Morris Chang, avrà il 70 per cento della proprietà dell’impianto, mentre le tedesche Robert Bosch e Infineon Technologies e l’olandese NXP Semiconductors avranno rispettivamente il 10 per cento. L’investimento taiwanese in Europa è il quarto fuori dai confini nazionali per la Tsmc (oltre a quello in Arizona e due in Giappone), e fa parte di una strategia di diversificazione degli investimenti all’estero sostenuta dal governo di Taipei per alleggerire la dipendenza economica dell’isola con la Cina continentale. Ma è anche una grande vittoria per la Germania del cancelliere Olaf Scholz, che mira a trasformare il paese nel più importante produttore europeo di componenti essenziali per la tecnologia, dalle auto agli smartphone fino ai pacemaker cardiaci, attraendo le industrie internazionali con ingenti sussidi – l’americana Intel riceverà dieci miliardi di euro, per l’impianto di Dresda la Tsmc ne riceverà 5 miliardi dal governo di Berlino.

