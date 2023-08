La pace secondo Pechino. Trovare un equilibrio tra pacifismo e revisionismo

Quattro lezioni su come Xi Jinping vede la guerra in Ucraina: Mosca non merita più lo status di grande potenza, ma nonostante molte voci critiche in Cina, la visione comune di un ordine mondiale alternativo rimane più forte

Cosa pensa davvero la Cina dell’Ucraina? Questa domanda è stata un chiodo fisso per gli ucraini – e per i loro sostenitori in occidente – fin dall’inizio dell’invasione russa. Alcuni speravano di poter ottenere qualche risposta durante il Forum mondiale della pace (Wpf) tenutosi lo scorso luglio a Pechino. Questo evento annuale è stato inaugurato alla prestigiosa Università Tsinghua dall’allora vicepresidente Xi Jinping, nel 2012, per dimostrare che la Cina può dare un contributo alla risoluzione dei problemi legati a guerra e pace a livello globale. Gli osservatori occidentali presenti alla conferenza sono rimasti sorpresi che l’Ucraina sia stata relegata ai margini del Forum, e delusi dal fatto che gli unici invitati a parlare di Ucraina siano stati i russi (sembra che nessun ucraino sia stato invitato a intervenire). Tuttavia, per chi ha studiato l’evoluzione della posizione cinese, ciò non sarebbe dovuto essere una sorpresa.