La Cina non è neutrale e l'Ucraina inizia a ripensare i suoi rapporti con Pechino

Le relazioni tra i due paesi sono sempre più complicate e scivolose e non portano alcun vantaggio per Kyiv, mentre Xi non ha mai condannato la guerra e continua a fare affari con Mosca. Intanto il segretario generale della Nato, Stoltenberg, volerà in in Giappone e Corea del sud.

L’altro ieri, durante un evento organizzato dal media New Voice of Ukraine, il sottosegretario agli Esteri di Kyiv, Andriy Melnyk, ha detto che sulla guerra e nei rapporti con la Russia “quella della Cina non può essere definita neutralità”. Per questo “è il momento che l’Ucraina ripensi le sue relazioni con la Cina”. E’ la prima volta che un funzionario dell’esecutivo ucraino esprime una posizione su un rapporto che è diventato sempre più complicato e scivoloso. In quasi un anno di conflitto il governo di Volodymyr Zelensky ha mantenuto aperto un canale diplomatico con Pechino per cercare il suo sostegno contro la Russia, e la scorsa settimana a Davos la first lady ucraina, Olena Zelenska, aveva consegnato alla delegazione di Pechino una lettera diretta al leader Xi Jinping scritta dal presidente ucraino.