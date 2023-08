Il recinto di Biden contro la Cina

Un segnale per le aziende americane, una lezione per i paesi considerati amici. E soprattutto un messaggio chiarissimo a Pechino: siamo disposti a tutto per contenere le vostre capacità militari e di deterrenza. Il presidente americano Joe Biden ha firmato l’altro ieri un provvedimento di cui si parlava da tempo che proibisce alle compagnie americane di investire in Cina in settori sensibili come quelli che riguardano l’intelligenza artificiale, microchip e semiconduttori e i computer quantistici. Secondo la stampa americana, la misura colpirà per lo più le società di private equity e di venture capital, ma anche gli investitori americani che hanno già costituito joint venture con i gruppi cinesi. Secondo un funzionario dell’Amministrazione Biden lo sviluppo di tecnologie sensibili in settori chiave da parte della Cina è “una minaccia alla sicurezza nazionale americana”, e l’ultimo provvedimento firmato da Biden fa parte di un più ampio sistema di controllo degli investimenti – sia in entrata sia in uscita – secondo quella che il consigliere per la Sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha definito la strategia del “piccolo cortile, recinto alto”. Non si tratta di una misura economica, ha ripetuto il funzionario americano ai giornalisti, ma di una questione di sicurezza nazionale.

