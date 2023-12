Giornalismo artificiale. Nella crisi delle redazioni americane c'entra anche l'IA

Il New York Times s’inventa un nuovo ruolo per Zach Seward che diventa direttore editoriale per le iniziative legate all'Intelligenza artificiale



In una puntata del 2011 di 30 Rock, la serie di Tina Fey ispirata ai suoi anni da autrice al Saturday Night Live, si scherzava sulla possibile fine della scrittura. Il personaggio di Fey, sceneggiatrice televisiva, si trova senza lavoro ma nessuno al mondo ha più bisogno di autori. Glielo dice anche Aaron Sorkin: “La scrittura è un’arte moribonda”. Fey passa davanti al poster di un film blockbuster, Transformers 5, e sotto il titolo, dopo il nome degli attori, si legge: “Scritto da nessuno”. Con lo sdoganamento dell’intelligenza artificiale e del machine learning, soprattutto da quando ChatGpt è diventato di uso comune, molti hanno suonato l’allarme sulla sopravvivenza del lavoro autoriale, con il terrore che le macchine sostituiranno l’uomo. “Continuo a essere stupito dal panico e dalla paura che provano le persone quando gli vengono rivelati gli effetti di una qualsiasi tecnologia o ricerca”, diceva Marshall McLuhan. “Grosso modo è come la rabbia del padrone di casa quando la sua cena viene interrotta da un vicino che gli va a dire che la casa sta andando a fuoco”. Questa paura torna ciclicamente nella storia, ogni volta che viene inventato qualcosa che velocizza i processi produttivi, come quando il telegrafo ha fatto fuori i pony express, o come quando i ludditi buttavano giù a bastonate le nuove macchine garzatrici nelle fabbriche cotoniere del Lancashire sperando di fermare la rivoluzione industriale.