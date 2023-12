Sports Illustrated cade nella tentazione dell'IA e fa una figuraccia

La rivista Sports Illustrated esiste dal 1954. Negli anni è entrata a far parte dell’immaginario statunitense. La sua Swimsuit issue, il numero annuale dedicato agli sport estivi e alle vacanze, è usato da oltre cinquant’anni come misura di successo per le modelle e le star che appaiono in copertina. Si dice abbia sdoganato il bikini. Essere sulla copertina della Swimsuit issue è considerato al pari di esser scelti “Persona dell’anno” da Time magazine o “Sexiest man alive” dalla rivista People. Ci sono poi copertine diventate celebri come quella in cui Muhammad Ali mangia il budino dopo essersi spaccato la mascella, o quella con Michael Phelps con addosso le 8 medaglie d’oro vinte alle olimpiadi del 2008, o quella di Steve McQueen a petto nudo che salta in sella a una moto, o quella di Bill Clinton davanti alla Casa Bianca con in mano una palla da basket.

