Capire l'eredità di Kissinger discutendo di “AI”, senza catastrofismo

Ma se un copilota di un aereo o un chirurgo robot dovessero trovarsi in una situazione di emergenza, tra un soggetto umano e un algoritmo particolarmente affinato chi dovrebbe essere a prendere il controllo di un’operazione? Henry Kissinger ha trascorso buona parte della sua vita a suggerire risposte e ha trascorso un piccolo pezzo della sua vita a suggerire domande. Le risposte più importanti che Kissinger ha cercato di offrire alle istituzioni che ha servito sono le risposte che tutti conoscete. Risposte sulle minacce nucleari, risposte sulla Guerra fredda, risposte sui confini della deterrenza, risposte sul controllo degli armamenti, risposte sulla stabilizzazione dell’egemonia americana nel mondo. Le domande più interessanti che Kissinger si è posto invece in un breve tratto della sua vita sono le domande che riguardano un tema che l’ex segretario di stato e l’ex consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, morto ieri a cento anni, considerava centrale per il futuro dell’umanità. Domande di fronte alle quali Kissinger, pur parlandone molto e con una certa competenza, restava spesso senza parole. Kissinger era letteralmente “ossessionato” dall’intelligenza artificiale per via di una paura che non ha mai nascosto: l’intelligenza artificiale ci costringerà a riorganizzare la nostra politica e la nostra società, perché le potenziali capacità distruttive dell’IA “potrebbero essere molto più devastanti anche della bomba più grande”.

