L'ultimatum di Mentana a La7: se l'azienda resta in silenzio su Gruber ne trarrò le conseguenze

In chiusura dell'edizione delle 20 del TG il direttore torna sulle polemiche con la conduttrice di Otto e mezzo: "L'azienda dica qualcosa"

Prosegue il confronto a distanza tra i due volti di La7, Enrico Mentana e Lilli Gruber. "Siedo da 14 anni qui per condurre questo tg. Lo faccio con rispetto di tutti, mi aspetto che ci sia reciprocità con gli altri colleghi. Se così non fosse, e se dall'azienda continuasse il mutismo che ho visto nelle ultime ventiquattro ore, domani sera ne trarrò le conseguenze". Così Enrico Mentana ieri sera è tornato a commentare le parole che la conduttrice di Otto e mezzo Lilli Gruber gli ha rivolto lunedì sera, accusandolo per il ritardo con cui ha terminato il suo telegiornale.

Il conduttore ha messo l'azienda alle strette, chiedendo ai vertici di La7 di prendere una posizione su quanto avvenuto in questi giorni. Poco prima, Mentana si era rivolto direttamente alla collega: "Ha avuto parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto", ha detto in chisura dell'edizione delle 20 del TG.

In mattinata è arrivata una nota dell'editore di La7, Urbano Cairo, nella quale l'azienda invita al rispetto reciproco.