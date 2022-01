Serietà e leggerezza fanno la brillante storia editoriale del Tg5

C’è qualcosa di strano nella celebrazione di un anniversario, addirittura il trentesimo, per un giornale, televisivo o di carta o web che sia. Perché il moto rivoluzionario attorno a sé stesso un quotidiano lo compie una volta al giorno e un grande telegiornale anche più volte. Per il Tg5 le rotazioni quotidiane, dalla sua fondazione, appunto, 30 anni fa, a oggi, sono aumentate e di molto. Con edizioni preparate e ripreparate a partire dalla mattina molto presto e passando per un’edizione completa alle 8, poi un veloce aggiornamento a metà mattina, quindi le tradizionali 13 e 20 (scelta che all’avvio fu la vera sfida al massimo livello allora espresso dalla Rai), e ancora l’edizione della notte, e spazi successivi al Tg, come l’Arca di Noè, con straordinari ascolti, o come gli speciali, curati e approfonditi. I festeggiamenti e gli anniversari passano, e fa piacere riconoscere un grande lavoro e l’enorme arricchimento portato dal Tg5 all’offerta informativa in Italia, in realtà ogni giorno si celebra un’avventura editoriale, ma poi si mette in pratica e si arricchisce un’eccezionale esperienza. Tutto questo per dire che 30 anni di storia di un grande telegiornale andrebbero raccontati non solo guardando a come ha contribuito a raccontare i grandissimi fatti, le notizie che restano nella memoria di tutti, ma, cosa un po’ più difficile e più sottile, anche cercando di capire come nelle tante edizioni quotidiane di un Tg si riesca a coltivare anche una specie di tono medio, di dialogo con gli ascoltatori, con la creazione di un costante rapporto di fiducia, costruito sulla credibilità e sull’accuratezza.

