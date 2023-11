Il direttore del Centro di documentazione ebraica: "L'aumento dei casi ci dice che l'antisemitismo in Italia è strutturale"

"Un paese in cui si può andare in piazza a gridare 'viva Hamas' mentre gli ebrei devono avere il terrore di essere ebrei è un paese che non funziona. Molta della responsabilità è della scuola". Parla lo storico Luzzatto Voghera, che da decenni monitora il fenomeno con l'osservatorio sull'antisemitismo

“L’antisemitismo non è un’emergenza temporanea. E’ un fatto strutturale. E forse, in tutta Europa ma soprattutto qui in Italia, non abbiamo ancora fatto i conti con questa evidenza e con la nostra storia”. Gadi Luzzatto Voghera è uno storico che la materia la conosce bene. Dirige la fondazione "Centro di documentazione ebraica contemporanea" che ospita un importante osservatorio sull’antisemitismo, il più aggiornato sui casi che si registrano in Italia. “Monitoriamo il fenomeno da decenni. Dall’attacco del 7 ottobre assistiamo a una recrudescenza. Eppure il problema non è solo legato al riaccendersi del conflitto in medio oriente. Perché l’antisemitismo da noi è sempre stato osservabile in superficie, non solo sottotraccia, si nutre di un linguaggio ben preciso. E se pensiamo di esserne immuni, siamo fuori strada”, spiega al Foglio.