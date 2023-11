Così il Dna dell'antisionismo comunista ritorna trasformato nell'antisemitismo di sinistra

Per capire come abbia potuto la sinistra antifascista e antinazista finire invischiata nel giustificazionismo di chi fa strage di ebrei occorre tornare indietro, a una storia spesso sottovalutata: quella dell’antisionismo di matrice comunista

Etgar Keret, scrittore e regista israeliano (“sono di sinistra, resto di sinistra”) ha consegnato al Corriere un giudizio netto e sofferto sulla sinistra europea “che a livello emotivo” non riesce a separare la causa palestinese da “un’organizzazione fondamentalista, misogina, omofoba, controllata dall’Iran”. Per l’appunto: la filosofa e attivista di riferimento della sinistra americana, Judith Butler, ha dichiarato che “Hamas e Hezbollah sono movimenti progressisti e parte della sinistra globale”. Per capire come abbia potuto la sinistra antifascista e antinazista, cresciuta per decenni dal mito della Armata rossa liberatrice di Auschwitz, finire invischiata nel giustificazionismo (“emotivo” o no che sia) di chi fa strage di ebrei, occorre tornare indietro, a una storia spesso sottovalutata: la storia dell’antisionismo di matrice comunista.