Lo stupro di Palermo, la vita reale e quella social che smettono di seguire percorsi paralleli

I giornalisti fanno di tutto per proteggere la sua intimità. Ma la ragazza di 19 anni, vittima di stupro, non molla i social e mostra tutto di sé. Lo fa, dice, per contrastare la versione dei sette balordi che l’hanno violentata

La vicenda è una, ma il racconto è duplice. Da una parte la cronaca dei giornali che per legge, e per pudore, cercano di tutelare l’intimità della vittima. Dall’altra il racconto minuto per minuto della stessa vittima, una ragazza di 19 anni che rimane incollata al cellulare anche nei momenti più drammatici. Riversa sui suoi lettori ogni dettaglio, ogni umore, ogni sentimento. Persino se stessa, col suo nome e le sue foto. E’ la liquefazione dei freni inibitori, mentre la ragione tenta di resistere sull’orlo del precipizio. Ci sono sette ragazzi sotto inchiesta a Palermo. Devono difendersi dall’accusa di avere abusato, a turno, di una loro coetanea incontrata in una serata di malamovida, spinta a bere alcol e infine condotta in un luogo appartato della città. In una storiaccia da cui trasuda degrado ancor prima della eventuale colpevolezza giudiziaria, la vita reale e quella social smettono di seguire percorsi paralleli. Siamo oltre lo stadio degli incroci pericolosi, di quei corto circuiti purtroppo accaduti in passato in cui c’è chi annuncia un delitto via Facebook poco prima di commetterlo.