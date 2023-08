I video fake dello stupro di Palermo sono un test per misurare la sete di vendetta

Se “lo stupro di Palermo ci riguarda tutti”, come si è scritto e detto sino allo sfinimento, è anche per ragioni che vanno al di là del patriarcato, dei maschi, della società civile, del familismo amorale e del solito catalogo di colpe e responsabilità cui sempre ci si aggrappa in questi casi. La facilità con cui per quarantotto ore abbiamo preso per veri i video di alcuni dei violentatori di Palermo, dove tra balletti, faccine, cuoricini si minimizzava l’accaduto, si respingevano le accuse, ci si proclamava capri espiatori e vittime dell’odio social con l’hashtag #nonhofattonulladimale, dovrebbe farci paura quasi quanto la violenza. Non c’è più solo una cronaca risucchiata dai social. Ora c’è anche lo spettro dell’intelligenza artificiale, dei furti di identità digitale, dei software per creare deepfake alla portata di tutti che, come negli incubi di Philip K. Dick, iniziano a farsi strada nella costruzione di realtà parallele.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE