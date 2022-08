La Meloni e il senso di mostrare il video di uno stupro

La tentazione sarebbe quella di dire: e vabbè, che vuoi che sia, uno schizzo di melma in più in questa instancabile lotta nel fango che è la polemica politica in Italia. Se non fosse però che la scelta di Giorgia Meloni – affannarsi a rilanciare il video di uno stupro, con tanto di urla della vittima in presa diretta, metterci su il logo elettorale di un partito e donarlo ai propri follower – sembra essere uno di quei fatti in cui la soglia dell’accettabile, del tollerabile dallo stomaco prima ancora che dal galateo, viene spostata un po’ più giù. Ma sì, un passo ancora nello sprofondo di meschinità in cui si sguazza quotidianamente per alimentare dibattito politico.

