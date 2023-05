Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele di Milano

Il leader di Forza Italia si trovava nell'ospedale milanese dal 5 aprile scorso, per curare le conseguenze di una forma di leucemia

Silvio Berlusconi è stato dimesso dal San Raffaele, l'ospedale di Milano in cui si trovava dal 5 aprile scorso per curare le conseguenze di una leucemia mielomonocitica cronica. Il leader di Forza Italia era stato inizialmente ricoverato in terapia intensiva per dodici giorni a seguito di una polmonite, trascorrendo poi il resto del tempo in reparto ordinario. Al suo fianco sempre presente la compagna Marta Fascina, che lo ha assistito durante tutta la durata della degenza. Assieme a lei il medico di fiducia di Berlusconi, Alberto Zangrillo, e il direttore delle terapie intensive Fabio Ciceri.

Numerose le visite al Cav. fin dai primi giorni di ricovero, mentre oggi ad attendere la sua uscita fuori dall'ospedale si è radunato un folto gruppo di giornalisti e di sostenitori. Nonostante il periodo trascorso al San Raffaele, l'ex premier non ha mancato di far sentire il suo appoggio al partito anche dalle stanze dell'ospedale, girando alcuni video in occasione della convention di Forza Italia e dell'ultima tornata elettorale.