Forza Italia dopo il Cav. è Meloni. Un partito non lo si eredita, lo si prende, spiega Casini

Ora che il dottor Zangrillo s’è fatto un poco più ardito nelle comunicazioni e il bollettino di ieri del San Raffaele recitava “nelle ultime 48 ore si è assistito a un progressivo e costante miglioramento”. Ora insomma che si può spingere un po’ più in là il momento del gran passo, la mort du Roi Soleil, si può anche tornare a ragionare con meno urgenza, con meno concitazione (degli interessati, innanzitutto) del vero tema che accompagna Forza Italia fin dall’inizio: la successione, dopo che il suo creatore e leader immaginifico, Silvio Berlusconi, avrà lasciato la guida di quello che è “un partito indubbiamente di proprietà”, per dirla con l’ineffabile Clemente Mastella, o un “diverso ramo d’impresa”, con la più acidula Concita De Gregorio. Successione, anche se molti parlano di eredità: ma un partito non si eredita, in Italia non ci sono i Gandhi. Persino toccasse a Marina, l’ipotesi di scuola più a buon mercato che tutti fanno da dieci anni, dovrebbe prenderselo, il partito (“comprarselo”, coi debiti, è pensierino che lasciamo ad altri). Un partito non si eredita, né ha successori garantiti.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE