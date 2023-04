La vera eredità politica del Cav. è in Europa. Lezioni per Meloni

Pnrr, migranti, crescita. Le alleanze giuste per risolvere i guai dell’Italia, in Ue, somigliano più a quelle che ha indicato Berlusconi che a quelle che sta costruendo la premier. La salute del leader di Forza Italia e qualche indicazione per il futuro

Le preoccupanti condizioni di salute di Silvio Berlusconi – il bollettino medico di ieri ci informa che il Cav. soffre “da tempo di leucemia mielomonocitica cronica”, è “ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare”, ed è in condizioni “gravi” anche se “non intubato” – costringono anche gli osservatori meno cinici a dedicare una discreta dose di attenzione a un argomento delicato che generalmente viene incasellato all’interno di una macro area tematica che tende a coincidere con un concetto difficile da maneggiare in queste ore. L’argomento ovviamente è uno: quali sono i tratti più significativi dell’eredità politica del Cav. che possono aiutarci a capire qualcosa in più sul futuro del centrodestra?