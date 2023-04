Berlusconi è stabile e vigile. La telefonata a Tajani: "Il paese ha bisogno di noi"

Gli aggiornamenti sulle condizioni di salute del Cav., ricoverato all'ospedale San Raffaele. "Il modo migliore per noi di essergli vicino è quello di lavorare", ha detto il ministro Tajani

Le condizioni di Silvio Berlusconi sono stazionarie, il Cav. è vigile, non è intubato, anche se la situazione generale rimane complessa. Una notte senza novità allarmanti - lo si è appreso in mattinata in ambienti vicini al Cav. - quella trascorsa nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele (dove era stato ricoverato nella giornata di mercoledì 5 marzo) dal leader di Forza Italia.

La telefonata a Tajani: "Il paese ha bisogno di noi"

Questa mattina Berlusconi ha telefonato al coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha parlato con il capogruppo alla Camera, Paolo Barelli, con il vicepresidente del Senato, Maurizio Gasparri, e ha sentito gli altri dirigenti e vertici del partito. Lo ha fatto sapere FI con una nota. "Il paese ha bisogno di noi", ha detto Berlusconi ai vertici del partito a cui ha "rivolto un affettuoso saluto e ha raccomandato il massimo impegno in Parlamento, al governo e in Forza Italia".

"Tutti - continua la nota - gli hanno assicurato che non mancheranno di essere più attenti, ligi e presenti nel seguire le sue indicazioni, in attesa che si ristabilisca presto e torni a essere il combattente di sempre".

Le condizioni mediche e le voci sulla leucemia

La scelta dei medici del ricovero in terapia intensiva è stata fatta a scopo precauzionale, per garantire al paziente un ambiente il più possibile protetto. I dottori stanno cercando di ridare al Cav. una corretta ossigenazione del sangue, in quanto la carenza di ossigeno ha messo sotto stress il sistema cardiovascolare e quello respiratorio che è a rischio di infezioni, compresa la polmonite che potrebbe complicare il quadro generale, reso fragile dalla malattia di cui soffre Berlusconi. Secondo quanto ha riportato l'agenzia Reuters, gli stata diagnosticata la leucemia.

"Ho parlato stamane con il professor Zangrillo. Mi ha detto che Berlusconi ha trascorso una notte tranquilla e le sue condizioni sono stabili. Il modo migliore per noi di essergli vicino è quello di lavorare", ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Tg1 Mattina.

L'editoriale del direttore Claudio Cerasa

Il ricovero e la giornata di ieri