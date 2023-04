Berlusconi in terapia intensiva. Tajani: "Ricoverato per infezione non risolta"

Il leader di Forza Italia si trova da questa mattina all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Ha un affaticamento respiratorio ma le sue condizioni sarebbero stabili

Secondo quanto appreso dal Foglio, il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele in terapia intensiva cardiochirurgica. Le sue condizioni a quanto risulta non sarebbero drammatiche. L’ex premier, 86enne, era già stato ricoverato nei giorni scorsi al San Raffaele per alcuni accertamenti ed era stato dimesso il 30 marzo.

Per quel che riguarda il presidente e fondatore di Forza Italia, "si è ripresentata un'infezione con affaticamento respiratorio, in trattamento con terapia antibiotica", si legge in una nota del partito. La situazione dell'ex premier viene però definita "sotto controllo". E' seguito dall'equipe del suo medico di fiducia al San Raffaele, Alberto Zangrillo. Il coordinatore di Forza Itaia nonché vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha chiarito che si tratta di "un problema dovuto a un'infezione non risolta".

"Forza Silvio. L'augurio è di vederti quanto prima al lavoro", hanno scritto i capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. "Auguri di pronta guarigione a Silvio Berlusconi, nuovamente ricoverato all'ospedale San Raffaele. Speriamo di rivederlo al più presto al lavoro per il nostro Paese", ha scritto su Twitter il presidente della Liguria Giovanni Toti, dipendente di Berlusconi a Mediaset per anni.

Matteo Renzi ha voluto inviare all'ex premier "un grande in bocca al lupo"