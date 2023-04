Notte tranquilla per Berlusconi al San Raffaele. Oggi nessun bollettino medico

Sesto giorno di ricovero per il Cav. Il suo medico di fiducia Zangrillo è arrivato in ospedale, senza rilasciare dichiarazioni. Sabato aveva spiegato: "Situazione difficile, ma risponde bene alle terapie". Ieri la visita delle figlie Eleonora e Marina e di Confalonieri

Una notte tranquilla e un quadro clinico che sarebbe in leggero miglioramento per Silvio Berlusconi. Lo rivelano fonti sanitarie dell'ospedale San Raffaele di Milano, Il Cav. - che soffre di leucemia mielomonocitica cronica - ha trascorso la quinta nottata in terapia intensiva, dove da mercoledì è ricoverato per una infezione polmonare.