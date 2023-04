Quel che resta dell'antiberlusconismo senza limitismo. Che ha segnato un'epoca

Il fan arrivato dal Salento e rimasto cinque giorni lì davanti, il pensionato in pullman da Cosenza, il dee-jay dalla Grecia che appende lo striscione “Forza Silvio da Sasà, re di Mykonos”. Mentre il Cav. fortunatamente si riprendeva e stabilizzava, fuori dal San Raffaele, sin da subito, tutto un pellegrinaggio di fedeli e fedelissimi con regali, souvenir, cibo, vivande, acqua santa, lettere autografe, foto-ricordo, ninnoli e chincagliere, come in una Medjugorje laica, festosa e arcitaliana. Una grande manifestazione d’affetto, spontanea, “dal basso”. A leggerne i resoconti puntuali su Repubblica, che ogni giorno intervista un nuovo fan lì fuori, in una copertura assai accanita del decorso ospedaliero, come a farsi perdonare vent’anni di sfrenata militanza anti Cav., si capisce anche quanto male sia invecchiato l’antiberlusconismo. Qualche lugubre tweet nei primi giorni di ricovero, magari subito ritirato come i coccodrilli nelle redazioni dei giornali, e poi una scia davvero malinconica e sfocata di ricordi. Chissà, per esempio, cosa resta dell’antiberlusconismo per la generazione di ragazzini che il Cav. l’ha conosciuto su TikTok, anzi Tic-Toc-Taaac. Quindi un Cav. già icona pop, tumulato nell’immaginario, un Berlusconi ormai opera d’arte, come il Mao di Andy Warhol, il Papa travolto da un meteorite di Cattelan, un’installazione di Damien Hirst. Di sicuro non scuoterà granché le coscienze “teen” l’idea di un consenso forgiato sulla tv lineare, come gli spiegheranno a scuola. Forse è come con Andreotti per noi, quando eravamo giovani e lui a processo. Sapevamo che era stato cattivissimo ma ci faceva tenerezza, non sembrava Belzebù casomai Yoda di “Star Wars”, e si bloccava di botto davanti a Paola Perego in tv “… Presidente??!! Presidente??!!”.

