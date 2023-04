Notte tranquilla per Berlusconi, all'ottavo giorno di terapia intensiva

Il presidente di Forza Italia è ricoverato da una settimana per una leucemia mielomonocitica cronica. Ieri le visite della famiglia e del presidente di Mediaset Fedele Confalonieri. "Sta bene", ha detto ai cronisti il figlio Luigi

Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva per una leucemia mielomonocitica cronica, ha trascorso un'altra "notte tranquilla" all'ospedale San Raffaele di Milano, la settima dallo scorso martedì. Il primo a fargli visita nella giornata di ieri è stato il figlio Luigi: uscendo dall'ospedale, ai cronisti che gli chiedevano aggiornamenti, ha risposto con un pollice in su, aggiungendo poi dalla macchina che l'ex premier "sta bene". Nel pomeriggio, le visite degli altri due figli Pier Silvio e Marina, in serata l'arrivo del fratello Paolo, che non hanno rilasciato dichiarazioni. Assieme alla famiglia, è arrivato anche il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, che ha visitato il presidente di Forza Italia ogni giorno da giovedì scorso.

C'è ancora incertezza sulla possibile diramazione di un nuovo bollettino medico di aggiornamento sulle condizioni dell'ex premier. Lunedì, l'ultimo comunicato parlava di un "progressivo e costante miglioramento" e di un "cauto ottimismo" da parte del medico personale Alberto Zangrillo e del direttore delle terapie intensive Fabio Ciceri.