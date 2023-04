Berlusconi in degenza ordinaria: "Risponde alle cure", dicono i medici

Il presidente di Forza Italia è stato dimesso dal reparto di terapia intensiva dopo dodici giorni. Ecco cosa dice il bollettino del San Raffaele

Dopo dodici giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi è stato trasferito ieri in un reparto di degenza ordinaria. Questa mattina è arrivata la conferma in un bollettino firmato da Alberto Zangrillo, medico personale dell'ex premier, e dal professor Fabio Ciceri: nel testo si legge che "lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento del presidente Silvio Berlusconi in un reparto di degenza ordinaria".

L'ex premier è ricoverato per le conseguenze di una leucemia mielomonocitica cronica: oggi ha ricevuto la visista di Orazio Fascina, il padre della compagna Marta, mentre ieri si sono visti il presidente di Mediaset Fedele Confalonieri, oltre al fratello Paolo e alla figlia Marina.