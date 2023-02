L'Atac è pacifista. Autobus e metropolitane ferme a Roma e Milano: “Basta armi all'Ucraina”

L’autobus è spento di fronte alla fermata di via Taranto, a Roma, a pochi passi da Piazza San Giovanni. Sulla porta a bussola si affaccia un autista in semi uniforme (giubba sdrucita nonché macchiata di sugo), e ci consegna un foglietto: “Proclama di sciopero nazionale”. Anvedi. Superata l’immediata impressione che lo sciopero non abbia molto senso in quanto, in primo luogo, a Roma, non sanno proprio nemmeno farli partire gli autobus né i vagoni della metro (sicché semmai lo sciopero lo dovrebbero fare gli utenti), ecco che spingiamo la nostra dissipazione fino a leggere il contenuto del proclama.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE