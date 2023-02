Oggi lo sciopero dei trasporti: tutto quello che c'è da sapere

L'Usb protesta per i "rinnovi contrattuali 'farsa' e gli aumenti salariali irrisori". Le fasce orarie garantite a Roma, Milano, Napoli e Torino, con l'elenco delle linee che potranno subire ritardi o cancellazioni

L'Unione sindacale di base (Usb) ha indetto uno sciopero in numerose città italiane per la giornata di oggi: si prevedono disagi alla circolazione e un'adesione massiccia dei lavoratori coinvolti. Nella nota diffusa dalla sigla vengono indicati come motivi dello sciopero "il susseguirsi di rinnovi contrattuali 'farsa', di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti" e "la necessità di rimettere al centro la qualità della mobilità cittadina e del lavoro, per un servizio pubblico sicuro e dignitoso". Il 3 marzo si terrà un presidio davanti al ministero dei Trasporti "per rivendicare la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli autoferrotranvieri", si legge nel comunicato di Usb. Di seguto le fasce orarie garantite nei maggiori centri urbani coinvolti.

Lo sciopero dei trasporti a Roma

L'Atac ha confermato che "lo sciopero è programmato sull'intera rete" nonché sui servizi della compagnia privata di autobus Roma Tpl. Saranno garantiti i trasporti dalle 17 alle 20: per il resto potrebbero esserci variazioni, ritardi o cancellazioni. Inoltre, non saranno garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24. A rischio anche la Roma-Lido (nuova Metromare) e la Roma-Viterbo.

Milano

L'Atm garantisce il servizio dalle 15 alle 18. Potrebbero aderire alla protesta anche i dipendenti di Trenord: lo sciopero riguarderà però soltanto Ferrovie nord (dunque le linee Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord, la linea Brescia/Iseo – Edolo, le suburbane S2, S3 ed S4) e non Rete ferroviaria italiana. Potrebbero esserci ritardi o cancellazioni nei servizi a gestione mista di Rfi: in particolare, le linee S1 Saronno – Milano Passante – Lodi, S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate, S13 Milano Bovisa – Pavia. Ci potrebbero infine essere dei disagi sulla linea treno Malpensa Express: in questo caso però, verranno eventualmente adibiti bus sostitutivi.

Napoli

A Napoli la fascia oraria garantita è dalle 17 alle 19:30: nel resto della giornata ci potrebbero essere ritardi o cancellazioni. Anche le funicolari rientrano nella classificazione precedente e rimarranno ferme dalle 9.20 alle 17 e poi dalle 19.50 a fine servizio.

Torino

A Torino sono stati indetti due scioperi: il personale tecnico della metropolitana protesterà per 4 ore mentre lo scioperò proclamato dal sindacato Usb durerà 24 ore. La fascia di garanzia dei trasporti va dalle ore 12 alle 15.