Servono armi per fare la pace

I pacifisti alle vongole devono aver provato una certa ebbrezza, e una certa soddisfazione, nel leggere su alcuni giornali, negli ultimi giorni, una notizia vera a metà, relativa al presunto ritardo con cui l’Italia starebbe mandando in Ucraina le armi richieste dall’esercito per difendersi dall’aggressione russa. Il pacifismo alle vongole, da quasi un anno, sostiene senza vergogna una tesi che ormai conosciamo, secondo la quale la responsabilità della guerra in Ucraina sarebbe in primo luogo attribuibile all’occidente colonialista, che avrebbe messo le sue zampe in Ucraina minacciando la libertà della Russia putiniana, e in secondo luogo sarebbe attribuibile al continuo invio delle armi dell’occidente in Ucraina, fatto che avrebbe prolungato in modo nefasto la durata del conflitto. E così il ritardo con cui il governo italiano sta approntando il testo relativo al sesto decreto di aiuti militari all’Ucraina – un ritardo che una fonte qualificata del ministero della Difesa definisce “tecnico” e “non politico”, ribadendo che nel giro di poche settimane il sistema antiaereo Samp-T verrà inviato in Ucraina e permetterà all’Italia di confermare il suo impegno come terza nazione contributrice per valore economico nel paese guidato da Zelensky – ha contribuito a incoraggiare i teorici di un pacifismo utopistico convinti che oggi, come ha scritto sabato scorso il direttore di Avvenire Marco Tarquinio, sia necessario “non rassegnarsi a un mondo in cui si pretende di fare delle armi gli aratri del nostro futuro”.

