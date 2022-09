Inviare armi serve. Gli ucraini verso i territori che avevano perso nel 2014

Kyiv, dalla nostra inviata. Per conquistare Severdonetsk, in Donbas, i russi ci avevano messo sette settimane. In ventiquattro ore gli ucraini hanno riconquistato Kupyansk (la sede del governo di occupazione russo nell’oblast di Kharkiv e lo snodo ferroviario più importante della regione), hanno ripreso Izyum (i russi dicono di averla lasciata per “concentrarsi sul Donbas”, ma Izyum era la piattaforma di lancio indispensabile proprio per completare la conquista del Donbas), hanno liberato Vovchansk, Lyman, Kreminne e dalle finestre dei grattacieli di Sverodonetsk si vedono i carri armati di Kyiv. Dal pomeriggio di sabato le truppe ucraine, secondo diverse fonti, si sarebbero avvicinate all'aeroporto di Donetsk che era occupato dal 2014. Ieri sera Kyiv aveva riconquistato 90 chilometri in profondità nel territorio che questa sera sono diventati 160.

